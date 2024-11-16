По какой ставке в 2025 году будут облагаться доходы адвокатов

Профвычет предоставляют налоговые агенты – адвокатские коллегии. Если у адвоката свой кабинет, то вычет он отражает в декларации 3-НДФЛ. Об этом мы рассказывали тут.
Если после предоставления профвычета сумма налоговых баз, в том числе налоговой базы от адвокатской деятельности, в 2024 году составляет более 5 млн рублей, то будет ставка НДФЛ 15%.
С 1 января 2025 года будет новая шкала НДФЛ:
ставка 13% – для доходов до 2,4 млн руб. в год;
ставка 15% – для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. в год;
ставка 18% – для доходов от 5 млн до 20 млн руб. в год;
ставка 20% – для доходов от 20 млн до 50 млн руб. в год;
ставка 22% – для доходов свыше 50 млн руб. в год.
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