По какой ставке в 2025 году будут облагаться доходы адвокатов

Налоговая база по НДФЛ применяется к доходам адвокатов уже с учетом уменьшения их на профессиональный налоговый вычет.

Профвычет предоставляют налоговые агенты – адвокатские коллегии. Если у адвоката свой кабинет, то вычет он отражает в декларации 3-НДФЛ. Об этом мы рассказывали тут.

Если после предоставления профвычета сумма налоговых баз, в том числе налоговой базы от адвокатской деятельности, в 2024 году составляет более 5 млн рублей, то будет ставка НДФЛ 15%.

С 1 января 2025 года будет новая шкала НДФЛ: