Новость о новой графе в квитанциях ЖКХ оказалась фейком. Но изменения все равно будут

В квитанциях ЖКХ грядут изменения, но они не связаны с расходами на общедомовые нужды, которые уже давно включаются в расчет. Из квитанций хотят убрать услуги консьержа и расходы на кабельное телевидение.

В медиа появилась информация о том, что с 1 декабря 2024 года в квитанциях на оплату ЖКХ появится новая строка с расходами на общедомовые нужды из-за чего расходы на коммуналку вырастут на 2 тыс. рублей. Редакция «Клерка» тоже писала о новой графе в этой новости.

Новость собрала много комментариев и многие удивлялись непонятным изменениям.

Оказалось, что новость-фейк, строка на общедомовые нужды появилась уже 12 лет назад и менять в ней ничего не собираются.

«В 2012 году она называлась «Общедомовые нужды», в 2017-м, кажется, году она получила новое название «Коммунальный ресурс для целей содержания общего имущества», то есть это количество электрической энергии, воды, тепла необходимого для создания условий комфортных, либо деятельных, отсутствующих или иных приборов, механизмов в общем имуществе многоквартирного дома», — сказал советник губернатора Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ Владислав Воронков.

Но власти действительно планируют внести изменения в квитанции ЖКХ, но касаются они совершенно другого. В частности, в платежные документы перестанут включать оплату работы консьержа и кабельного телевидения. Правкомиссия по законопроектной деятельности уже одобрила законопроект.