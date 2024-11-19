СФР до сих пор не начислил ИП пенсионные баллы за 1-процентные взносы-2023

Уплаченные страховые взносы напрямую влияют на размер будущей пенсии. СФР пересчитывает взносы ИП в пенсионные баллы и отражает их на индивидуальном лицевом счете. Но пока на ИЛС данные за 2023 год – неполные.

Вопросом задались наши подписчики в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Сведения о фиксированных взносах за 2023 год отражены на ИЛС, и пенсионные баллы за них начислены. А вот по взносам 1% на ИЛС отражен лишь доход, с которого они начисляются. Но ни самой суммы взносов, ни пенсионных баллов за них нет.

Напомним, фиксированные взносы за 2023 год составляли 45 842 руб. На ИЛС из этой суммы должно быть отражено 26 707,69 руб., что переводится в 0,87 пенсионных балла. Расчет за 2023 и 2024 год – тут.

Выгрузить данные о взносах ИП налоговики должны (ст. 11.1 закона № 27-ФЗ):

до 10 февраля – по фиксированным взносам;

до 10 июля – по взносам 1%.

Судя по тому, что на ИЛС отображен доход ИП, налоговики свою обязанность выполнили и сведения в СФР передали.

Но баллов за взносы с этого дохода СФР еще не начислил.

Формулу пересчета фиксированных взносов в пенсионные баллы мы разбирали тут.