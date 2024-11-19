Совместитель может работать по гибкому графику

В трудовом договоре может быть прописан график работы, который отличается от обычно, по которому работают остальные сотрудники фирмы, в том числе гибкий.

В режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон.

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и других).

По совместительству можно работать не более 4 часов в день, но можно и больше, если сотрудник свободен от основной работы. Однако в любом случае за месяц должно быть отработано не более половины месячной нормы часов.

При этом нет запрета по совместительству работать на гибком графике. Нужно только прописать это в трудовом договоре.

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 30.10.2024 № ПГ/21287-6-1.

Правильно составлять график работ, оформлять все виды рабочего времени, отпусков и пособий научим на онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С». Вы сможете грамотно вести кадровый и воинский учет в организации, нанимать и увольнять сотрудников, оформлять документацию и работать в 1С:ЗУП. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 82% за 3 500 рублей.