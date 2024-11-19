Неотделимые улучшения арендованного имущества не учитывают для расчета доли прибыли по обособке

Компания с обособками платит налог на прибыль в бюджеты по месту нахождения обособок. Для расчета налога надо высчитать долю прибыли по каждой обособке.

Как – напомнил Минфин в письме от 14.10.2024 № 03-03-06/1/99272.

Доля = средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников (или расходов на оплату труда) и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этой обособке в ССЧ (или ФОТ) и остаточной стоимости ОС в целом по организации.

При этом учитывается только остаточная стоимость основных средств.

Остаточная стоимость иного амортизируемого имущества (в частности, капвложений в форме неотделимых улучшений в арендованное имущество) при определении этого показателя не учитывается.

Напомним, долю налоговой базы указывают в приложении 5 к листу 02. Это приложение включают в декларацию, даже если дохода по обособке нет.

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