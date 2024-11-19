Минстрой пересмотрит нормативы потребления коммунальных услуг

Власти пересмотрят порядок расчета нормативов в сфере ЖКУ, чтобы жильцы не переплачивали за то, чем не пользуются.

В России могут изменить принцип расчета нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг.

«Минстрой России во взаимодействии с экспертным сообществом сферы ЖКХ прорабатывает вопрос изменения порядка расчета нормативов потребления коммунальных услуг», — сказали в пресс-службе ведомства.

В конце октября вице-премьер Марат Хуснуллин призвал усилить контроль за расходом воды. Он заметил, что норматив потребления составляет 180 литров на человека. Фактически такой объем не используется, но жильцы должны его оплачивать.