Минфин: продажа продукции общепита через вендинговые аппараты идет с НДС

С продажи готовой кулинарной продукции в торговых автоматах нужно платить НДС. Это считается розничной торговлей, а не услугами общепита.

Предприятия общественного питания освобождены от уплаты НДС. Однако если продукция продается через вендинговые аппараты, то такой льготы не будет. Об этом сказано в письме Минфина от 03.10.2024 № 03-07-07/95846.

Продажа продуктов питания через вендинговые аппараты относится к розничной торговле, а не к услугам общепита, поэтому компании обязаны платить НДС. Освобождение от налога применять нельзя.

Льготу по НДС для ресторанов, кафе, закусочных, баров, столовых и буфетов установили в 2022 году, когда из-за пандемии коронавируса у компаний снизилась прибыль. Под освобождение попадают только услуги по обслуживанию клиентов, по продаже готовых блюд в заведениях, а также продажа готовых напитков с возможностью их самовывоза или доставки.