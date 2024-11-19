Набиуллина: затормозить кредитование оказалось нелегко

Если экономика не столкнется с новыми шоками, то ЦБ будет снижать ключевую ставку в 2025 году.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме с докладом «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

Она заявила, что экономика России впервые находится в ситуации, когда задействованы все ресурсы. Замедление инфляции можно ожидать уже в ближайшие месяцы. Это значит, что ЦБ начнет снижать ключевую ставку в 2025 году, если не будет новых шоков.

Сейчас денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы сдержать рост цен. Об этом говорится в трансляции на сайте Госдумы.

Также Эльвира Набиуллина призналась, что остановить разогнавшееся кредитование оказалось непростой задачей. Признаки замедления начали появляться только во второй половине 2024 года. Регулятор будет следить за возможными рисками закредитованности крупных компаний.