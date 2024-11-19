Последний день акции! Успейте купить онлайн-курсы по 3 500 рублей

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ВЭД: учет и налогообложение
Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.
Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.
Цена со скидкой 82%: 3 500 рублей вместо
18 990 рублей.
НДС: расчет, декларация, 1С
На онлайн-курсе вы научитесь рассчитывать НДС, определять налоговую базу по стандартам налоговой реформы-2025 — станете универсальным специалистом, который может работать с компаниями на ОСНО и УСН.
Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждут задания на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8.3, много задач по заполнению форм отчетности по образцам 2025 года, счетов-фактур, декларации и т. д.
Цена со скидкой 78%: 3 500 рублей вместо
16 000 рублей.
Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С
На онлайн-курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы.
Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.
Цена со скидкой 82%: 3 500 рублей вместо
18 990 рублей.
Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ для поставщика
Откройте для компании дополнительный источник дохода на госзакупках. Это перспективное направление — надо лишь разобраться в правилах участия и секретах заключения сделки.
Вы научитесь находить подходящие тендеры и аукционы, готовить заявки на участие, обращать внимание на важные пункты контрактов и вести учет операций.
Цена со скидкой 56%: 3 500 рублей вместо
7 900 рублей.
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