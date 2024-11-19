Центробанк установил «период охлаждения» на долевое страхование жизни

С нового года страховщики смогут предлагать клиентам долевое страхование жизни, при котором часть средств пойдет на инвестиции в ПИФ.

С 1 января 2025 года страховые компании смогут заключать с клиентами договоры о долевом страховании жизни (ДСЖ). В этом продукте совмещаются классическое страхование и вложение средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФ).

Страховщики должны предоставить клиентам ключевой информационный документ, где будут подробно описаны условия и риски. А именно: какая часть денег пойдет на страхование жизни, а какая на инвестирование. Также нужно перечислить сделки с паями и комиссии.

«На следующий день после заключения договора страховщик должен напомнить клиенту, что ДСЖ — не банковский вклад, у потребителя есть возможность отказаться от полиса в период охлаждения и получить обратно деньги», — сказано на сайте ЦБ.

«Период охлаждения» при ДСЖ составляет 4 дня. Если клиент передумает, то ему вернут все взносы, а также страховую и инвестиционную часть премии, даже если цена паев упала. При расторжении договора в течение 30 дней, потребитель получит страховую часть премии и средства от погашения паев по текущей стоимости.

Чтобы страховщик не менял инвестиционную стратегию для получения дополнительных комиссий, ЦБ позволяет клиенту отказаться от договора и вернуть страховую премию, если за год с паями провели шесть и более операций.

Компаниям разрешать не переводить выплаты, если страховой случай связан с алкогольным, наркотическим или токсическим отравлением клиента. В остальных случаях компенсации обязаны выплатить в течение 30 дней.