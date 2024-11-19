Голоса мошенников соберут в биометрическую базу

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о планах создать биометрическую базу, где будут собраны голоса мошенников. Это поможет антифрод-системам эффективнее бороться с киберпреступлениями.
«Если, например, один раз биометрический образец голоса мошенника попал в единую базу, соответственно, это должно быть каждый раз тоже в рамках анализа выявляться и такие соединения должны блокироваться, разрываться», — сказал Максут Шадаев.
Также власти хотят создать единую национальную антифрод-платформу, которая будет оперативно находить и блокировать фишинговые сайты, номера телефонов мошенников, их банковские счета, карты и украденные учетные записи.
Инициативы войдут в новый большой закон о кибербезопасности.
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