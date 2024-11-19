Голоса мошенников соберут в биометрическую базу

Чтобы антифрод-системы быстрее идентифицировали мошенников и оперативно разрывали соединение с абонентами, Минцифры хотят создать базу с голосами злоумышленников.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о планах создать биометрическую базу, где будут собраны голоса мошенников. Это поможет антифрод-системам эффективнее бороться с киберпреступлениями.

«Если, например, один раз биометрический образец голоса мошенника попал в единую базу, соответственно, это должно быть каждый раз тоже в рамках анализа выявляться и такие соединения должны блокироваться, разрываться», — сказал Максут Шадаев.

Также власти хотят создать единую национальную антифрод-платформу, которая будет оперативно находить и блокировать фишинговые сайты, номера телефонов мошенников, их банковские счета, карты и украденные учетные записи.

Инициативы войдут в новый большой закон о кибербезопасности.