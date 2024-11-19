У IT-компаний в 1 квартале 2025 года не будет авансовых платежей по налогу на прибыль

С 2025 года у IT-компаний ставка налога на прибыль вместо 0% будет 5%. Но ежемесячные авансы за 1 квартал будут нулевые.

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Согласно статье 268 НК сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в 1-ом квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в последнем квартале предыдущего налогового периода.

Таким образом, ежемесячные авансовые платежи на 1 квартал 2025 при любых изменениях ставок налога просто равны платежам в 4 квартале 2024.

А если в 4 квартале сумма авансового платежа равна нулю, то и в 1 квартале она будет равна нулю.

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