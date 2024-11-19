Глава Минфина: все обязательства в бюджете будут выполнены

Министр финансов Антон Силуанов пообещать выполнить все бюджетные обязательства при любом макроэкономическом прогнозе.

«Все обязательства, которые мы с вами спланировали на предстоящую трехлетку, будут выполнены при любом прогнозе. Но какой бы вариант ни случился, обязательства будут выполнены», — сказал Антон Силуанов.

Также он добавил, что правительство поддерживает денежно-кредитную политику, которую ведет Центробанк. Основные ее цели — поддержать стабильность цен, обеспечить предсказуемые экономические условия и инвестиционную активность. Министр считает, что необходимое условие для развития экономики — низкая инфляция.

Сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала в Госдуме об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы. Регулятор планирует снижать ключевую ставку в 2025 году.