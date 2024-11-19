Дума увеличивает порог выручки для самозанятых до 3,6 млн рублей в 2025 году

В государственную думу внесен законопроект о поэтапном увеличении порога выручки для самозанятых: с нынешних 2,4 млн рублей в год до 3,6 млн рублей в 2025 году.

В государственную думу внесен законопроект № 771407-8 "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".

Налог на профессиональный доход относится к специальным налоговым режимам, введенным в порядке эксперимента. Такой режим установлен не налоговым кодексом, а специальным Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422 "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".

Срок проведения эксперимента - с 01 января 2019 года до 31 декабря 2028 года включительно. Считается, что если эксперимент признают удачным, то режим может быть продлен и установлен уже налоговым кодексом, если нет - прекращен.

Для применения такого налогового режима есть пороговое значение дохода в размере не более 2,4 млн рублей в год, а также ограничения по видам доходов и видам деятельности.

"Данная предельная величина доходов самозанятого в календарном году не менялась со дня вступления в силу указанного федерального закона, то есть с 01 января 2019 года. В то же время инфляция с 2019 по 2024 годы оказалась значительно более высокой, чем изначально было заложено в прогнозах социально-экономического развития страны. Согласно данным Росстата инфляция за этот период составила 51 процент, то есть цены на товары и услуги за этот период увеличились более чем в полтора раза" - говорится в пояснительной записке.

Поэтому в рамках законопроекта предлагается поэтапное увеличение порога:

— 2025 год: 3,6 млн рублей.

— 2026 год: 3,8 млн рублей.

— 2027 год: 4 млн рублей.

— 2028 год: 4,2 млн рублей.