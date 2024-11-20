📕 ФНС объяснила, как в книге доходов по УСН отражать фиксированные взносы

Пример привела ФНС в письме от 11.11.2024 № СД-4-3/12849@.
В разделе 1 указывают:
дату и номер первичного документа, на основании которого осуществлена регистрируемая операция (графа 2 раздела 1);
содержание операции (графа 3 раздела 1).
Но в случае с неоплаченными фиксированными взносами номера первичного документа не будет, а дату надо указать: последнее число квартала.
Вот пример:
Что еще изменится в НК по фиксированным взносам мы разбирали тут.
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