📕 ФНС объяснила, как в книге доходов по УСН отражать фиксированные взносы

С 2025 года при УСН «доходы минус расходы» фиксированные взносы ИП можно будет включать в расходы, даже если они не уплачены. В книге доходов и расходов они будут по-прежнему отражаться в разделе 1.

Пример привела ФНС в письме от 11.11.2024 № СД-4-3/12849@.

В разделе 1 указывают:

дату и номер первичного документа, на основании которого осуществлена регистрируемая операция (графа 2 раздела 1);

содержание операции (графа 3 раздела 1).

Но в случае с неоплаченными фиксированными взносами номера первичного документа не будет, а дату надо указать: последнее число квартала.

Вот пример:

Что еще изменится в НК по фиксированным взносам мы разбирали тут.

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