❗ Даже если переход на ПСН был в середине года, для лимита учитывают доходы по УСН с начала года

Если доход ИП на УСН+ПСН превысит 60 млн рублей, право на патент прекращается задним числом с начала применения ПСН. Как считать доходы для лимита, объяснил Минфин.

В письме от 15.08.2024 № 03-11-11/76625 ведомство отмечает, что при совмещении УСН и ПСН для лимита по ПСН учитывают доходы по обеим системам налогообложения.

Причем по УСН доход считают с начала года, даже если в то время ПСН и в помине не было.

Пример Патент оформлен с 01.03.2023. Как до оформления патента, так и поле этого ИП получал доход по УСН. Для отслеживания лимита по ПСН нужно суммировать доход от ПСН с 01.03.2023 и доход от УСН с 01.01.2023.

Нюансы утраты права на ПСН при превышении лимита доходов мы разбирали тут.

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