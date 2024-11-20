Платежи по внешнеэкономическим контрактам достигли максимума — 48,5%

В конце сентября 2024 года доля рублевых платежей за импорт и экспорт выросла до рекордных 48,5%. Чаще всего расчеты в рублях проводили со странами Африки (на 72,1% больше) и с партнерами из Азии (+45,2%).
Платежи в валютах недружественных стран упали до минимума и составили 18,4%. Также до 37,1% снизилась доля «токсичных» валют в расчетах с европейскими государствами. Еще в августе 2024 года этот показатель составлял 49%. Об этом пишут «Известия».
Сейчас механизм внешнеторговых операций в бухгалтерском учете похож на бартер.
«Экспортные предприятия в бухгалтерских документах отражают сделки как денежные операции, но сами банковские транзакции не проводят, оставляя значительную часть валюты за рубежом с последующим финансированием импорта», — сказал специалист департамента стратегических исследований компании ТР Николай Вавилов.
На рекордную долю рубля в расчетах за импорт и экспорт повлияли и банки, которые предлагают участникам ВЭД более выгодные условия при обслуживании в рублях. Однако эксперты считают, что высокая доля рубля в расчетах не означает полной независимости от доллара.
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