Банки предложили оплачивать покупки через Bluetooth

Новое платежное решение на базе Bluetooth не будет зависеть от доступа к интернету и Pay-сервисам.

Во второй половине 2025 года Сбер запустит новую технологии оплаты покупок со смартфона через Bluetooth. Это позволит пользователям iPhone и Android без ограничений рассчитываться на кассах привычным бесконтактным способом.

Похожий пилотный проект под названием «Волна» также разрабатывают в НСПК, к тестам планируют присоединиться банки «Новиком», «Дом.РФ» и «Зенит». Об этом пишут «Известия».

Чтобы оплатить покупку, достаточно приложить смартфон к терминалу. Платеж пройдет даже без доступа к интернету.

В марте 2022 года технологии бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay перестали работать в России. Для владельцев смартфонов на Android создали приложение Mir Pay, а пользователи iPhone начали покупать платежные стикеры или платить по QR-коду. Все эти решения зависят от подключения к интернету.

Платежи по новой технологии через Bluetooth будут доступны только в 2026 году.