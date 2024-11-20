Депутаты хотят заморозить тарифы естественных монополий

Для стабилизации цен до 31 декабря 2025 года могут ограничить рост тарифов естественных монополий. Это скажется на стоимости железнодорожных перевозок, электроэнергии и водоснабжения.

В Госдуму внесут законопроект о заморозке тарифов естественных монополий с 1 января до 31 декабря 2025 года.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что тарифы естественных монополий сильно влияют на стоимость товаров и услуг. Завышенные тарифы негативно сказываются на инвестициях и развитии промышленности.

«Вместо того, чтобы оказывать позитивное влияние на экономику, монополизированные отрасли на фоне постоянной государственной поддержки, работы неэффективного менеджмента и корпоративных структур выполняют свои задачи декларативно и год от года существенно завышают свои тарифы», — сказал Сергей Миронов.

По мнению депутата, чтобы стабилизировать цены, нужно до конца 2025 года законодательно ограничить рост тарифов естественных монополий.

Ограничение коснется стоимость железнодорожных перевозок, электроэнергии, водоснабжения, услуг по использованию внутренних водных путей. Мораторий установят на тарифы для транспортировки нефти и газа по магистральным трубопроводам.