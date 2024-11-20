IT-специалистов хотят заставить преподавать в вузах

Минцифры собирается установить новые критерии для сохранения аккредитации крупных IT-компаний. Они будут должны помогать вузам.
Предполагается три варианта участия в работе образовательных учреждений:
IT-специалисты пойдут преподавать;
компания будет принимать студентов на стажировку;
инвестиции в техническое оснащение вузов.
Новые критерии будут действовать для предприятий в сфере IT с выручкой больше 1 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант».
«Серьезные IT-кадры стоят дорого, также дорога процедура подбора и найма. Поэтому BigTech так или иначе должен идти в вузы», — сказали в «Ростелекоме».
Мицифры хотят, чтобы IT-компании сотрудничали с вузами, согласовывали программы обучения. Также планируют ввести обязательные отчисления в размере 5% от сэкономленных благодаря льготам денег. Сборы пойдут в профильные вузы.
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