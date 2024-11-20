IT-специалистов хотят заставить преподавать в вузах

Чтобы сохранить льготы и аккредитацию, IT-компании должны отправлять своих сотрудников преподавать в вузах.

Минцифры собирается установить новые критерии для сохранения аккредитации крупных IT-компаний. Они будут должны помогать вузам.

Предполагается три варианта участия в работе образовательных учреждений:

IT-специалисты пойдут преподавать;

компания будет принимать студентов на стажировку;

инвестиции в техническое оснащение вузов.

Новые критерии будут действовать для предприятий в сфере IT с выручкой больше 1 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

«Серьезные IT-кадры стоят дорого, также дорога процедура подбора и найма. Поэтому BigTech так или иначе должен идти в вузы», — сказали в «Ростелекоме».

Мицифры хотят, чтобы IT-компании сотрудничали с вузами, согласовывали программы обучения. Также планируют ввести обязательные отчисления в размере 5% от сэкономленных благодаря льготам денег. Сборы пойдут в профильные вузы.