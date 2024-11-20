👔 Эксперт рассказал о плюсах цифрового рубля для бизнеса и россиян и его прослеживании

Электронная национальная валюта должна повысить доступность и снизить стоимость услуг как для предпринимателей, так и для потребителей. Но следить за цифровым рублем будут внимательнее.

Введение цифрового рубля для бизнеса снизит издержки на транзакции банков и упростит проведение платежей в реальном времени.

Директор продуктов в финтех-компании Paygine Роман Тихонов рассказал «Клерку», что для рынка цифровой рубль откроет большие возможности, ведь скорость и удобство платежей цифровым рублем обещает превзойти безналичный расчет. При этом современные платежные системы позволят бизнесу эффективно интегрировать цифровой рубль в свои операции, а для адаптации не потребуется много времени.

Проект цифрового рубля заложен в Стратегию развития финансового рынка страны до 2030 года. Цифровой рубль предстоит состыковать с автоматизированными платежными системами, интеллектуальными системами управления финансовыми потоками и системами защиты данных.

«К этому времени российская экономика должна вырасти в высокотехнологичную экосистему с доминирующей ролью безналичных платежей. Цифровой рубль быстро должен стать стандартом наших ежедневных расчетов, платежей и переводов. Для большинства потребителей он будет максимально приближен в удобстве к банковским платежам, поэтому многие практически не почувствуют принципиальную разницу. Зато для бизнеса изменения будут существенными: более высокая скорость транзакций и сниженные операционные затраты», — сказал Тихонов.

Центробанк предусмотрел ограничение сферы применения цифрового рубля, и в этом принципиальное отличие новой формы валюты.

Государство может определить целевое назначение субсидий и выплат в цифровом рубле. Для потребителя это будет означать, что деньги на лекарства нельзя будет потратить на оплату корзины на маркетплейсе.

Цифровой рубль дает намного больше возможностей для контроля передвижения средств. В случае с наличными Центробанк может только определить объем наличных средств на руках у населения, но не может точно сказать, где сейчас находятся наличные, а также кто, где и на что их тратит. Цифровые рубли будут прослеживаться намного легче.

С начала 2024 года объем наличных на руках в России резко сокращался — отток в банковскую систему составил 600 млрд рублей.