Нотариусы будут сообщать наследникам о долгах

В делах о наследстве нотариусы будут обязаны собирать информацию о долгах наследодателя и сообщать клиентам суммы долговых обязательств.

Совет Федерации одобрил депутатский закон, по которому у нотариусов появится обязанность информировать клиентов о долгах наследодателей.

Для этого в течение трех рабочих дней после открытия наследственного дела нотариусы отправят запрос в Центральный каталог кредитных историй. После получения информации о наличии или отсутствии долгов у них будет еще три дня, чтобы получить отчет в Бюро кредитных историй. Как только все документы будут собраны, наследникам расскажут о долговых обязательствах и об их размере.

При этом банки будут выдавать справки по счетам и вкладам умерших клиентов не нотариальным конторам, а конкретному нотариусу, который ведет наследственное дело.

Закон ждет подписи Президента и вступит в силу через год после официальной публикации.