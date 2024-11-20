Нотариусы будут сообщать наследникам о долгах

Совет Федерации одобрил депутатский закон, по которому у нотариусов появится обязанность информировать клиентов о долгах наследодателей.
Для этого в течение трех рабочих дней после открытия наследственного дела нотариусы отправят запрос в Центральный каталог кредитных историй. После получения информации о наличии или отсутствии долгов у них будет еще три дня, чтобы получить отчет в Бюро кредитных историй. Как только все документы будут собраны, наследникам расскажут о долговых обязательствах и об их размере.
При этом банки будут выдавать справки по счетам и вкладам умерших клиентов не нотариальным конторам, а конкретному нотариусу, который ведет наследственное дело.
Закон ждет подписи Президента и вступит в силу через год после официальной публикации.
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