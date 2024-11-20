Расходы на ПО с 2025 года можно учитывать в двойном размере, а не в полуторном

Коэффициент увеличили с 1,5 до 2.
С 2025 года речь идет о расходах:
связанных с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных, программно-аппаратных комплексов по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям);
на адаптацию и модификацию этих программ для ЭВМ, баз данных.
Эти расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных, включенных в реестр российского ПО, с 2025 года можно учитывать в размере фактических затрат с применением коэффициента 2.
Таким образом, если расходы были в 2024 году, то применяют коэффициент 1,5, а если в 2025 – коэффициент 2.
Минфин в письме от 04.10.2024 № 03-03-06/1/96344 также сообщает, что сейчас готовятся уточняющие поправки в вышеназванную норму НК про расходы с коэффициентом 2.
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