Расходы на ПО с 2025 года можно учитывать в двойном размере, а не в полуторном

Сейчас на основании подп. 26 п. 1 ст. 264 НК в прочие расходы можно включать с коэффициентом 1,5 расходы на программы для ЭВМ по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям). С 2025 года эта норма меняется.

Коэффициент увеличили с 1,5 до 2.

С 2025 года речь идет о расходах:

связанных с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных , программно-аппаратных комплексов по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям);

на адаптацию и модификацию этих программ для ЭВМ, баз данных.

Эти расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных, включенных в реестр российского ПО, с 2025 года можно учитывать в размере фактических затрат с применением коэффициента 2.

Таким образом, если расходы были в 2024 году, то применяют коэффициент 1,5, а если в 2025 – коэффициент 2.

Минфин в письме от 04.10.2024 № 03-03-06/1/96344 также сообщает, что сейчас готовятся уточняющие поправки в вышеназванную норму НК про расходы с коэффициентом 2.