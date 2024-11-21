ИП на ОСНО с любым доходом может с 2025 года перейти на УСН

Условия для перехода на УСН с 01.01.2025 для организаций такие:
доходы за 9 месяцев 2024 – не более 337,5 млн руб. (ранее было 112,5 млн);
остаточная стоимость ОС – до 200 млн руб. (ранее было 150 млн);
средняя численность работников – не более 130 человек.
Для ИП условий перехода на УСН нет, уточняет ФНС.
То есть даже с доходом 500 млн рублей в 2024 году ИП может перейти на УСН с 2025 года.
При этом юрлица и ИП в 2025 году могут продолжать применять УСН, если:
доходы за текущий период не превышают 450 млн руб. (ранее было 200 млн);
остаточная стоимость ОС составляет не более 200 млн руб. (ранее было 150 млн).
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