ИП на ОСНО с любым доходом может с 2025 года перейти на УСН

Лимит дохода для перехода на УСН с 2025 года вырос со 112,5 до 337,5 млн рублей. Но он действует только для организаций.

Условия для перехода на УСН с 01.01.2025 для организаций такие:

доходы за 9 месяцев 2024 – не более 337,5 млн руб. (ранее было 112,5 млн);

остаточная стоимость ОС – до 200 млн руб. (ранее было 150 млн);

средняя численность работников – не более 130 человек.

Для ИП условий перехода на УСН нет, уточняет ФНС.

То есть даже с доходом 500 млн рублей в 2024 году ИП может перейти на УСН с 2025 года.

При этом юрлица и ИП в 2025 году могут продолжать применять УСН, если:

доходы за текущий период не превышают 450 млн руб. (ранее было 200 млн);

остаточная стоимость ОС составляет не более 200 млн руб. (ранее было 150 млн).

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