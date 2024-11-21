Расходы на НМА при УСН отражается в разделе II книги учета доходов и расходов

При УСН «доходы минус расходы» можно уменьшить налоговую базу на приобретенные или созданные собственными силами нематериальные активы.

Учет расходов на УС идет с момента принятия нематериальных активов на бухгалтерский учет.

В течение налогового периода эти расходы принимаются за отчетные периоды равными долями, разъясняет Минфин в письме от 29.07.2024 № 07-01-09/70599.

Расходы на НМА отражаются в последнее число отчетного (налогового) периода в размере уплаченных сумм.

Пример Компания приобрела НМА за 300 000 руб. и приняла его к бухучету 15.04.2024. С контрагентом расплатились полностью. Расходы на НМА при УСН будут учтены: 30.06.2024 – 100 000 руб.;

30.09.2024 – 100 000 руб.;

31.12.2024 – 100 000 руб.

В книге учета доходов и расходов по УСН предусмотрено составление расчета расходов на приобретение (создание) НМА, который включает такие показатели:

дата (число, месяц, год) принятия к бухучету нематериальных активов (графа 5 раздела II книги);

первоначальная стоимость приобретенного (созданного) объекта НМА (графа 6 раздела II книги).

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