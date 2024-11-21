ЦБ установил правила валютного контроля по операциям с цифровыми правами

По внешнеторговым контрактам, предусматривающим использование цифровых прав, требуется постановка на учет в уполномоченных банках.

По импортным контрактам постановка на учет необходима при сумме от 3 млн рублей, по экспортным – от 10 млн рублей.

Резиденты будут обязаны направлять в банк данные об операциях по передаче или получению цифровых прав в качестве средства платежа по внешнеторговым контрактам. Информацию также нужно передавать и по другим валютным операциям с использованием цифровых прав.

Новшества вступают в силу с 11 января 2025 года на основании указания ЦБ № 6819-У от 06.08.2026, которое на днях зарегистрировал Минюст.