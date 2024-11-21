Клиенты ВТБ смогут отправлять деньги в Казахстан с зачислением в тенге

Деньги из России отправятся в рублях и автоматически конвертируются в тенге. Комиссия банка за операцию составит 0,5%.

У ВТБ появился сервис мгновенных переводов в Казахстан по номеру карты. Жители России смогут отправить средства в рублях, но деньги поступят на карту получателя в тенге. Конвертация будет проведена автоматически.

Комиссия за перевод составит 0,5% от суммы перевода, минимум — 50 рублей. Отправить можно от 100 рублей до 200 тысяч за одну операцию.

«Переводы по номеру карты из Москвы в Астану станут такими же быстрыми, как и внутри России», — сказал начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.

С января по сентябрь 2024 года клиенты ВТБ провели больше 1,3 млн трансграничных переводов в дружественные государства. За год показатель вырос в 7 раз. Общая сумма операций достигла 33 млрд рублей.