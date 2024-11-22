Когда на УСН можно применять ставки НДС 5% и 7%: наглядный пример от ФНС

Региональное УФНС приводит пример.
В 2024 году доход компании больше 60 млн рублей, но меньше 250 млн рублей. С 01.01.2025 она переходит на НДС 5%.
В октябре 2025 года доход превысил 250 млн рублей. С 01.11.2025 компания переходит на НДС 7%.
В 2025 году доход был больше 250 млн, но меньше 450 млн руб., поэтому с 01.01.2026 компания продолжает платить НДС 7%.
В 2026 году доход был менее 250 млн рублей. Поэтому с 01.01.2027 компания переходит на НДС 5%.
Отсчет 12 кварталов для пониженных ставок НДС будет идти с 1 квартала 2025 года, когда впервые применили ставку 5%.
Значит ставки 5% и 7% будут до 31.12.2027, а в 1 квартале 2028 года уже снова можно выбирать – 5% (7%) без вычетов или 20% с вычетами.
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