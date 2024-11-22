Когда на УСН можно применять ставки НДС 5% и 7%: наглядный пример от ФНС

Выбрав ставку НДС 5% или 7% бизнес на УСН должен будет применять ее 12 кварталов. Или до того момента, как не будет утрачено право на эту ставку или наступит автоматическое принудительное освобождение от НДС.

Региональное УФНС приводит пример.

В 2024 году доход компании больше 60 млн рублей, но меньше 250 млн рублей. С 01.01.2025 она переходит на НДС 5%.

В октябре 2025 года доход превысил 250 млн рублей. С 01.11.2025 компания переходит на НДС 7%.

В 2025 году доход был больше 250 млн, но меньше 450 млн руб., поэтому с 01.01.2026 компания продолжает платить НДС 7%.

В 2026 году доход был менее 250 млн рублей. Поэтому с 01.01.2027 компания переходит на НДС 5%.

Отсчет 12 кварталов для пониженных ставок НДС будет идти с 1 квартала 2025 года, когда впервые применили ставку 5%.

Значит ставки 5% и 7% будут до 31.12.2027, а в 1 квартале 2028 года уже снова можно выбирать – 5% (7%) без вычетов или 20% с вычетами.

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