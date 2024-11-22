🙏 Из КоАП уберут штрафы за непредставление налоговой декларации

Небольшие штрафы не сдерживают нарушителей, поэтому сенатор предлагает отказаться от административной ответственности за непредставление сведений для налогового контроля.

Сенатор Иван Абрамов внес в Госдуму законопроект, по которому за непредставление налоговой декларации и информации для налогового контроля не будут привлекать к ответственности. Статьи 15.5 и 15.6 КоАП признают утратившими силу.

«Указанные изменения законодательства уменьшат нагрузку на работников налоговых органов и мировых судов, задействованных в данной работе, а также снизят избыточное давление на предпринимателей», — сказано в пояснительной записке.

Налогоплательщики будут нести ответственность за такие правонарушения в рамках налогового законодательства.

Абрамов отметил, что предупреждение или незначительные штрафы не побуждают налогоплательщиков вовремя представлять декларации. Мера ответственности, которая сейчас существует, не сдерживает нарушителей.

В случае подписания Президентом закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

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