У клиентов Газпромбанка и Примсоцбанка могут не работать карты UnionPay за границей

Клиентам посоветовали снять наличные и использовать их в расчетах за границей.

Газпромбанк и Примсоцбанк предупредили о возможных проблемах с работой карт UnionPay за рубежом с 21 ноября 2024 года. Клиентам, которые находятся за границей, рекомендуют снять наличные.

«В связи с включением банка в санкционный список США операции по картам Union Pay заграницей могут быть заблокированы», — сказали в Примсоцбанке.

Также банк приостанавливает прием переводов в иностранных валютах до тех пор, пока не получит новые правила и требования от иностранных банков-корреспондентов.

21 ноября 2024 года Минфин США ввел санкции против более чем 50 банков, 40 регистраторов и депозитариев.