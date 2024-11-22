Почта России продает недвижимость стоимостью 6 млрд рублей

«Почта России» собирается продать свыше 60 объектов недвижимости, их совокупная стартовая цена на торгах составляет 5,8 млрд рублей.
Продавать будут офисные помещения, склады и гаражи. В основном они расположены в Московском регионе, в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Об этом пишут «Ведомости».
В компании объяснили, что в собственность «Почты» перешло непрофильное имущество, которым она не пользуется и не планирует задействовать в работе. Именно такие активы и хотят продать на торгах.
Недавно мы писали, что Wildberries запустил 250 пунктов выдачи заказов в отделениях «Почты России».
В феврале 2024 года Совет Федерации предлагал брать с маркетплейсов инфраструктурный платеж, который поддержит работу 27 тыс. отделений Почты России в труднодоступных и удаленных населенных пунктах.
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