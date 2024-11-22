Почта России продает недвижимость стоимостью 6 млрд рублей

Чтобы покрыть убытки, «Почта России» начала массово распродавать имущество. На торги выставили больше 60 объектов недвижимости.

«Почта России» собирается продать свыше 60 объектов недвижимости, их совокупная стартовая цена на торгах составляет 5,8 млрд рублей.

Продавать будут офисные помещения, склады и гаражи. В основном они расположены в Московском регионе, в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Об этом пишут «Ведомости».

В компании объяснили, что в собственность «Почты» перешло непрофильное имущество, которым она не пользуется и не планирует задействовать в работе. Именно такие активы и хотят продать на торгах.

Недавно мы писали, что Wildberries запустил 250 пунктов выдачи заказов в отделениях «Почты России».

В феврале 2024 года Совет Федерации предлагал брать с маркетплейсов инфраструктурный платеж, который поддержит работу 27 тыс. отделений Почты России в труднодоступных и удаленных населенных пунктах.