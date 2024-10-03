Wildberries запустил 250 пунктов выдачи заказов в отделениях Почты России

Маркетплейс Wildberries начал сотрудничать с Почтой России и размещать в отделениях почты свои брендированные ПВЗ.

Wildberries и Почта России открыли 250 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в рамках пилотного проекта. Такие ПВЗ открываются в Центральном федеральном округе, в основном в Москве и Санкт-Петербурге. Затем географию проекта расширят на отдаленные регионы.

«Открытие пилотных ПВЗ на базе Почты России — это часть нашей стратегии по улучшению сервиса и расширению логистической сети. Благодаря этому партнерству мы сможем расширить вариативность способов доставки товаров до покупателей, а значит, она станет еще быстрее и удобнее», — сказал руководитель направления ПВЗ объединенной компании Wildberries и Russ Максим Ким.

Специалисты объединенной компании Wildberries и Russ вместе с Почтой России обучают сотрудников отделений, настраивают логистические маршруты и брендируют отделения. Все вывески и примерочные будут выполнены по стандартам маркетплейса.

В феврале 2024 года Совет Федерации предлагал брать с маркетплейсов инфраструктурный платеж, который поддержит работу 27 тыс. отделений Почты России в труднодоступных и удаленных населенных пунктах.