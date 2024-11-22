Кабмин: импортный алкоголь будут маркировать в России

С 1 марта 2026 года ставить специальные федеральные марки на иностранный алкоголь будут только на территории России.

Правительство одобрило полный перенос маркировки импортного алкоголя на территорию РФ.

Сейчас иностранный алкоголь должен проходить маркировку еще до ввоза в Россию. В рамках эксперимента с 2021 года таможенные склады начали самостоятельно маркировать товар. Об этом сказано на сайте Минфина.

С 1 марта 2026 года маркировка федеральными специальными марками на территории РФ станет обязательной на постоянной основе. Идея в том, чтобы получить независимость от недружественных стран, которые могут запретить маркировку алкоголя на своей территории. Кроме этого, будут созданы дополнительные рабочие места, сформированы новые логистические маршруты и пройдет модернизация складов.

Также правительство утвердит требования к местам проведения маркировки алкоголя, определит особенности перемещения продукции от границы до таких пунктов.