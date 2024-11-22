Кабмин: импортный алкоголь будут маркировать в России

Правительство одобрило полный перенос маркировки импортного алкоголя на территорию РФ.
Сейчас иностранный алкоголь должен проходить маркировку еще до ввоза в Россию. В рамках эксперимента с 2021 года таможенные склады начали самостоятельно маркировать товар. Об этом сказано на сайте Минфина.
С 1 марта 2026 года маркировка федеральными специальными марками на территории РФ станет обязательной на постоянной основе. Идея в том, чтобы получить независимость от недружественных стран, которые могут запретить маркировку алкоголя на своей территории. Кроме этого, будут созданы дополнительные рабочие места, сформированы новые логистические маршруты и пройдет модернизация складов.
Также правительство утвердит требования к местам проведения маркировки алкоголя, определит особенности перемещения продукции от границы до таких пунктов.
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