За задержку отчетности по валютным операциям будут штрафовать до 50 тысяч рублей

Федеральное казначейство с 2026 года станет агентом валютного контроля. Чтобы должностные лица не забывали представлять документы по валютным операциям, для них установят штрафы.

В Госдуму внесли правительственный законопроект, по которому участников бюджетного процесса будут штрафовать за несвоевременное представление отчетности и подтверждающих документов по валютным операциям.

За нарушение должностные лица заплатят от 20 до 50 тыс. рублей.

По мнению правительства, изменения повысят качество работы Федерального казначейства, которое получит полномочия агента валютного контроля.

«Установленный законопроектом срок вступления его в силу связан с наделением Федерального казначейства полномочием агента валютного контроля с 1 января 2026 года», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.