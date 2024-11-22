Центробанк начнет вести статистику по обоснованным жалобам на банки

Чтобы клиент понимал, какие банки более дружелюбны, ЦБ начнет публиковать рэнкинг, где укажут количество справедливых жалоб и претензий от потребителей.

С 2025 года Центробанк будет публиковать новый рэнкинг по числу обоснованных жалоб клиентов на банки.

«К сожалению, без кнута не можем пока справиться. Также будут публиковать меры, которые применяем к банкам, включая штрафы и предписания об устранении нарушений», — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Также она добавила, что жесткая политика необходима для создания равных конкурентных условий, иначе проиграют те банки, которые стараются быть клиентоцентричными.

Недавно мы писали, что клиенты отправили больше 185 тысяч жалоб на банки.