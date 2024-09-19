Клиенты отправили больше 185 тысяч жалоб на банки

На банки стали жаловать на 15% больше клиентов. Потребители сообщают о мошенничестве, о проблемах с потребительским кредитованием и с картами.

С января по июль 2024 года Центробанк получил 185 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Это на 8,9% меньше, чем за первое полугодие 2023 года.

За весь 2023 год регулятор принял 325,3 тыс. обращений от недовольных клиентов.

Чаще всего клиенты высказывают недовольство банковскими продуктами, на кредитные организации пришлось 107 тыс. жалоб. На страховщиков пожаловались 24,6 тыс. раз, на МФО — 19 тыс., а на участников корпоративных отношений — 1,9 тыс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ Алексея Чиркована.

На 15% выросло число обращений, связанных с деятельностью кредитных организаций. В основном потребители сообщают о мошенничестве, жалуются на потребительское кредитование и банковские карты.