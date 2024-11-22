Расходы на покупку криптовалюты можно учесть при расчете налога на прибыль

Конкретного перечня документов в НК нет.
Таким образом, расходы организации на приобретение криптовалюты могут быть учтены при расчете налоговой базы по налогу на прибыль в случае наличия документов, подтверждающих фактическое осуществление таких расходов и соответствующих требованиям действующего законодательства РФ.
Такое разъяснение Минфин дает в письме от 10.10.2024 № 03-03-06/1/98488.
Напомним, обязательные реквизиты первичных документов перечислены в законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухучете». Это:
наименование документа;
дата составления;
наименование компании;
содержание факта хозяйственной жизни;
величина натурального и денежного измерения;
наименование должности ответственного лица;
ФИО и подпись ответственного лица.
Ранее Минфин пояснял, что криптовалюту учитывают как НМА или запасы (письмо от 26.04.2024 № 05-06-11/37970).
Начать дискуссию