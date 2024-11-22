Расходы на покупку криптовалюты можно учесть при расчете налога на прибыль

Все расходы для налога на прибыль должны быть обоснованы и документально подтверждены. То есть должен быть первичный документ со всеми необходимыми реквизитами.

Конкретного перечня документов в НК нет.

Таким образом, расходы организации на приобретение криптовалюты могут быть учтены при расчете налоговой базы по налогу на прибыль в случае наличия документов, подтверждающих фактическое осуществление таких расходов и соответствующих требованиям действующего законодательства РФ.

Такое разъяснение Минфин дает в письме от 10.10.2024 № 03-03-06/1/98488.

Напомним, обязательные реквизиты первичных документов перечислены в законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухучете». Это:

наименование документа;

дата составления;

наименование компании;

содержание факта хозяйственной жизни;

величина натурального и денежного измерения;

наименование должности ответственного лица;

ФИО и подпись ответственного лица.

Ранее Минфин пояснял, что криптовалюту учитывают как НМА или запасы (письмо от 26.04.2024 № 05-06-11/37970).