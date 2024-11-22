Матвыгода от доли в уставном капитале ООО облагается НДФЛ

Если человек дешево или вообще бесплатно получил долю в уставном капитале организации, то у него появляется материальная выгода, которая облагается НДФЛ.

Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости долей участия в уставном капитале над суммой фактических расходов на их приобретение.

Поправки про матвыгоду по долям в УК внесли в НК законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ.

Рыночная стоимость доли участия в уставном капитале общества определяется в соответствующей доле стоимости чистых активов общества на последнюю отчетную дату.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 17.10.2024 № 03-04-05/101007.

Добавим, что эта норма НК работает с 01.01.2025.