🔥 ФНС советует досрочно сдавать ЕНП-уведомления на взносы декабря с кодом периода 34/03

Срок уплаты страховых взносов за декабрь 2024 года – 28.01.2025. Но их можно уплатить заранее в декабре, и их зачтут в счет предстоящей уплаты (зарезервируют).

В случае уплаты взносов за декабрь в декабре следует в уведомлении, представляемом в декабре 2024 года, указать в отношении этих взносов код отчетного периода 34/03.

Об этом сообщает ФНС в письме от 18.11.2024 № БС-4-11/13083@.

Напомним, в общем случае взносы за последний месяц квартала в принципе не включают в ЕНП-уведомление, так как их начисление идет по РСВ.

Также ФНС сообщает, что в этом же уведомлении налоговым агентам следует отразить сумму исчисленного за период с 23 по 31 декабря 2024 года НДФЛ с указанием кода отчетного периода 34/13.

Сначала зачтут НДФЛ, а потом, если денег на ЕНС хватит – страховые взносы.

Напомним, общеустановленный срок сдачи уведомления на НДФЛ за такой период и с таким кодом – 09.01.2025.

Кстати, в прошлом году от ФНС были аналогичные вводные по досрочной уплате взносов.