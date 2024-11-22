🔥 ФНС советует досрочно сдавать ЕНП-уведомления на взносы декабря с кодом периода 34/03

В случае уплаты взносов за декабрь в декабре следует в уведомлении, представляемом в декабре 2024 года, указать в отношении этих взносов код отчетного периода 34/03.
Об этом сообщает ФНС в письме от 18.11.2024 № БС-4-11/13083@.
Напомним, в общем случае взносы за последний месяц квартала в принципе не включают в ЕНП-уведомление, так как их начисление идет по РСВ.
Также ФНС сообщает, что в этом же уведомлении налоговым агентам следует отразить сумму исчисленного за период с 23 по 31 декабря 2024 года НДФЛ с указанием кода отчетного периода 34/13.
Сначала зачтут НДФЛ, а потом, если денег на ЕНС хватит – страховые взносы.
Напомним, общеустановленный срок сдачи уведомления на НДФЛ за такой период и с таким кодом – 09.01.2025.
Кстати, в прошлом году от ФНС были аналогичные вводные по досрочной уплате взносов.
Комментарии10
а потом они начислят и по уведомлению, и по РСВ...
не, в прошлом годе всё нормально сделали. Как по лекалам!
а зачем эти телодвижения налогоплательщику? в чём цимус?
иметь возомжность заплатить всё в этом году. Причём заплатить так, что бы разнеслось по конкретным нужным налогам.
Кое-кому это действительно важно
кому?
Тому кому так сильно надо. Вам не надо - не делайте так. Заплатите в январе-феврале по общим срокам. И отчёты сдадите по общим срокам.
Такому как я - мне бы очень бы хотелось бы всё сделать в декабре. В прошлом году всё так и сделал. Если будут деньги , то и в этом году всё будет так же.
Ну раньше каждое первое число нового года начиналась свистопляска с кбк и реквизитами... я только из-за этого платила налоги концом года... а теперь то куда спешить?
я что-то такого никогда не знал. и проблем с этим не было никогда.
Но завершить год (а следовательно и нАчать новый) с сальдами по расчётам равными нулю - сильно упрощает работу.
ааа.. так это для "красоты"..я думала есть какой-то скрытый экономический смысл...😍
не и экономический конечно. Если одним словом - кассовые и фактические расходы будут равны. И в этом и в следующем году. Чуть проще получается. Особенно если вдруг очень умные люди начинают заглядывать через плечо и тут же задавать вопросы, но ладно бы ты ответил и на этом всё завершилось. У них так получается, что с каждым твоим ответом сразу возникает десяток свежих вопросов. После которых....
К концу разговора общее количество вопросов превышает количество рисовых зёрнышек из знаменитой задачки про шахматы (потому что там каждый раз умножалось всего лишь в два раза, а у нас - в десять!)
Ну и определённая крысота в этом тоже присутствует!
По расчётам - задолженностей нет! Опять же в затратах - всё равно! Весчь!