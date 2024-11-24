Из стран ЕАЭС у РФ самая большая инфляция, а у Армении — минимальная

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) провела мониторинг уровня инфляции в октябре 2024 года в странах ЕАЭС.

По итогам октября уровень годовой инфляции в странах Евразийского экономического союза составил:

в Армении – 0,6%;

Беларуси – 5,9%;

Казахстане – 8,5%;

Кыргызстане – 4,8%;

России – 8,5%.

По сравнению с декабрем 2023 года в октябре этого года наблюдается замедление годовой инфляции в Казахстане на 1,3 п.п., Кыргызстане на 2,5 п.п.

Некоторое ускорение инфляции в Беларуси на 0,1 п.п., России — на 1,1 п.п. А в Армении дефляция сменилась инфляцией.

В структуре потребительских цен замедление инфляции наблюдалось на продовольственные товары в Казахстане и Кыргызстане, непродовольственные товары – в Армении, Казахстане, Кыргызстане и России, на услуги – в Беларуси и Кыргызстане.

Поддержанию ценовой стабильности способствовали меры правительств и центральных (национальных) банков стран ЕАЭС по ограничению роста потребительских цен.

Об этом пишет телеграм-канал ЕЭК.

Комиссия ЕЭК регулярно мониторит уровень инфляции в странах ЕАЭС.