Из стран ЕАЭС у РФ самая большая инфляция, а у Армении — минимальная

По итогам октября уровень годовой инфляции в странах Евразийского экономического союза составил:
в Армении – 0,6%;
Беларуси – 5,9%;
Казахстане – 8,5%;
Кыргызстане – 4,8%;
России – 8,5%.
По сравнению с декабрем 2023 года в октябре этого года наблюдается замедление годовой инфляции в Казахстане на 1,3 п.п., Кыргызстане на 2,5 п.п.
Некоторое ускорение инфляции в Беларуси на 0,1 п.п., России — на 1,1 п.п. А в Армении дефляция сменилась инфляцией.
В структуре потребительских цен замедление инфляции наблюдалось на продовольственные товары в Казахстане и Кыргызстане, непродовольственные товары – в Армении, Казахстане, Кыргызстане и России, на услуги – в Беларуси и Кыргызстане.
Поддержанию ценовой стабильности способствовали меры правительств и центральных (национальных) банков стран ЕАЭС по ограничению роста потребительских цен.
Об этом пишет телеграм-канал ЕЭК.
Комиссия ЕЭК регулярно мониторит уровень инфляции в странах ЕАЭС.
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