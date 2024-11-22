❗ Нормы ТК про выходное пособие при сокращении признали неконституционными

До Конституционного суда дошел сокращенный работник, у которого есть еще вторая работа.
В постановлении КС № 54-П от 22.11.2024 сказано, что увольнение с основной работы приводит к утрате части дохода работника, причем нередко – весьма существенной.
Даже продолжая работу по совместительству, работник, как правило, вынужден искать основную работу, а это требует времени и надлежащих материальных условий.
Права на пособие по безработице такой работник не имеет, но право на выходное пособие от бывшего работодателя должно быть.
Поэтому нужно внести поправки в статьи 178 и 318 ТК.
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