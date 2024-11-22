❗ Нормы ТК про выходное пособие при сокращении признали неконституционными

При сокращении штата пособие за второй месяц и т. д. платят, если бывший сотрудник не нашел себе новую работу. А у некоторых она и была и есть, так как параллельно они работают по совместительству. Им пособие не давали. Но это изменят.

До Конституционного суда дошел сокращенный работник, у которого есть еще вторая работа.

В постановлении КС № 54-П от 22.11.2024 сказано, что увольнение с основной работы приводит к утрате части дохода работника, причем нередко – весьма существенной.

Даже продолжая работу по совместительству, работник, как правило, вынужден искать основную работу, а это требует времени и надлежащих материальных условий.

Права на пособие по безработице такой работник не имеет, но право на выходное пособие от бывшего работодателя должно быть.

Поэтому нужно внести поправки в статьи 178 и 318 ТК.