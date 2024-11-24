Роспотребнадзор: 5,5 млн БАД с запрещенкой не пошли в продажу благодаря маркировке

С помощью системы маркировки не допущено в продажу более 5,5 млн БАД, содержащих запрещенные при их производстве вещества.

По требованию Роспотребнадзора оператор госсистемы маркировки «Честный знак» ЦРПТ приостановил возможность розничной продажи биологически активных добавок к пище (БАД), содержащих запрещенные при их производстве мелатонин и симетикон.

Всего заблокировано в реализации 5,5 млн упаковок БАД от 44 производителей и 31 импортера, из них 2,4 млн единиц с симетиконом и более 3,1 млн с мелатонином.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), мелатонин и симетикон относятся к веществам, запрещенным в составе БАД.

Система маркировки позволяет не только отслеживать каждую единицу продукции в реальном времени, но и оперативно принимать меры в случае установления фактов оборота продукции, не соответствующей требованиям действующего законодательства.

Роспотребнадзор заявил, что совместно с ЦРПТ продолжает работу по выявлению и недопущению оборота небезопасных товаров с использованием возможностей системы цифровой маркировки. Вопрос «на особом контроле» Роспотребнадзора.