Российский посредник платит агентский НДС за покупки российских геймеров в иностранных компьютерных играх

В общем случае при оказании электронных услуг в РФ иностранная компания должна встать на учет в ФНС и платить НДС. Но иногда это делает посредник как налоговый агент.

Разъяснение дает Минфин в письме от 25.07.2024 № 03-07-13/1/69456.

Ситуация такая: компании из стран ЕАЭС – владельцы приложений/игр — продают российским физлицам разное внутриигровое имущество. При этом российское ООО является агентом компаний из ЕАЭС. Оно принимает деньги у российских геймеров и переводит их принципалам из страны ЕАЭС, оставляя себе агентское вознаграждение. Кроме того, есть и другие посредники – банки и мобильные операторы, которые обеспечивают возможность оплаты через СМС или картой. С ними договор заключает российское ООО.

По договору о ЕАЭС от 29.05.2014, если есть посредник при электронных услугах, то удерживать и платить НДС должен он.

Если посредников несколько, то платить НДС будет тот посредник, который непосредственно заключает договор на оказание услуг с физлицом.