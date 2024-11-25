Российский посредник платит агентский НДС за покупки российских геймеров в иностранных компьютерных играх

Разъяснение дает Минфин в письме от 25.07.2024 № 03-07-13/1/69456.
Ситуация такая: компании из стран ЕАЭС – владельцы приложений/игр — продают российским физлицам разное внутриигровое имущество. При этом российское ООО является агентом компаний из ЕАЭС. Оно принимает деньги у российских геймеров и переводит их принципалам из страны ЕАЭС, оставляя себе агентское вознаграждение.
Кроме того, есть и другие посредники – банки и мобильные операторы, которые обеспечивают возможность оплаты через СМС или картой. С ними договор заключает российское ООО.
По договору о ЕАЭС от 29.05.2014, если есть посредник при электронных услугах, то удерживать и платить НДС должен он.
Если посредников несколько, то платить НДС будет тот посредник, который непосредственно заключает договор на оказание услуг с физлицом.
В 2024 году изменились правила уплаты НДС при импорте товаров из ЕАЭС, чтобы не нарваться на штрафы, нужно учитывать в работе последние изменения. Всю актуальную информацию по учету ВЭД, расчету НДС и валютному контролю мы собрали в программе курса повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД». После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 7 900 рублей вместо
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