Убытки прошлых периодов можно учесть для налога на прибыль, но только в разрезе ставок

Разъяснение дает Минфин в письме от 26.08.2024 № 03-03-06/1/80489.
Напомним, на убытки прошлых лет можно уменьшить налоговую базу текущего периода, но не более чем на 50%.
Организация, понесшая убытки в предыдущих периодах по операциям, по которым предусмотрен отличный от общего порядок учета прибыли и убытков, вправе учесть такой убыток в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль, определенной по таким операциям в текущем периоде.
Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 11.07.2023 № 03-03-06/1/64666.
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