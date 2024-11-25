Убытки прошлых периодов можно учесть для налога на прибыль, но только в разрезе ставок

Если компания получила убыток по операциям, облагаемым налогом на прибыль не по ставке 20%, то только для таких операций этот убыток потом будет учитываться.

Разъяснение дает Минфин в письме от 26.08.2024 № 03-03-06/1/80489.

Напомним, на убытки прошлых лет можно уменьшить налоговую базу текущего периода, но не более чем на 50%.

Организация, понесшая убытки в предыдущих периодах по операциям, по которым предусмотрен отличный от общего порядок учета прибыли и убытков, вправе учесть такой убыток в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль, определенной по таким операциям в текущем периоде.

Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 11.07.2023 № 03-03-06/1/64666.