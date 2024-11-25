Региональные власти смогут дать предпринимателям отсрочку по налогам

Местные власти смогут предоставлять бизнесу отсрочку и рассрочку по налогу на прибыль, УСН, ПСН и ЕСХН, а также выдавать инвестиционные кредиты.

Минфин хочет дать регионам право предоставлять бизнесу отсрочку и рассрочку по уплате не только местных налогов, но и федеральных. Также они смогут выдавать инвестиционные кредиты.

Льгота будет распространяться на обязательные платежи с доходов, с прибыли и со сборов по УСН, ПСН и ЕСХН. Изменения в законодательство планируют внести в период с 2025 по 2027 год. Основная цель — сделать подход к уплате налогов более гибким и адаптивным. Об этом пишут «Известия».

Сейчас региональные власти могут давать льготы по налогам на имущество, транспорт, по земельному и торговому налогу, а также на игорный бизнес. То есть, по тем платежам, которые идут в местный бюджет.

За отсрочку или рассрочку при уплате налогов начисляют проценты в размере ½ ключевой ставки ЦБ или в полном ее размере. Инвестиционные кредиты предоставляют под ½ или ¾ ключевой ставки, но не больше 15% годовых. В случае стихийного бедствия или техногенной катастрофы, льготы могут предоставить без процентов.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что может вырасти риск сговора бизнеса и местных властей, поскольку появятся возможности предоставлять льготы компаниям, которые не подходят под критерии их получения. Также сами компании станут неэффективно распределять финансы, зная, что могут получить отсрочку по уплате налогов.

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