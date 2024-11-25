Минфин просят ввести налоговые льготы для женщин в онлайн-торговле

Представители интернет-торговли хотят снизить налог по УСН до 3%, если бизнес ведет многодетная мама или женщина с детьми до трех лет.

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) в письме министру финансов Антону Силуанову просит ввести налоговые льготы для женщин, занятых в онлайн-ретейле.

Организация предлагает снизить до 3% налог для индивидуальных предпринимателей на УСН и для самозанятых, если это многодетные матери и женщины с детьми до 3-х лет. Об этом пишет телеграм-канал ФОСТ со ссылкой на RT.

«Почти четверть женщин начали собственный бизнес в декретном отпуске. Это значительная часть малого или среднего предпринимательства (МСП), которая вносит вклад в экономику страны, что свидетельствует о растущей роли женщин в онлайн-бизнесе и подчеркивает необходимость поддержки их предпринимательской активности», — отметили в ФОСТ.

Организация также отмечает, что многие женщины сталкиваются с многочисленными трудностями и высокой налоговой нагрузкой.

Предлагаемая мера должна улучшить финансовое положение женщин, которые одновременно ведут предпринимательскую деятельность и воспитывают детей. Это также будет способствовать созданию более благоприятных условий для ведения ими бизнеса.