Депутаты хотят, чтобы ФНС возвращала изъятые документы через 30 дней

Чтобы предприниматели могли защищать свои интересы в суде, ЛДПР предложила определить срок возврата подлинников документов, которые налоговая изъяла во время проверок.

Депутаты фракции ЛДПР предложили установить 30-дневный срок для возврата оригиналов документов, которые ФНС забрала при камеральной или выездной проверке.

Сейчас срок возврата документов в законе не определен. Одни суды считают, что налоговики обязаны вернуть их сразу после окончания проверки, другие принимают аргументы ФНС о том, что у них нет «фактической возможности» это сделать. Тем самым налогоплательщик не может полноценно отстоять свои интересы. Об этом пишет «Парламентская газета».

В ЛДПР считают, что затягивание с возвратом подлинников негативно сказывается на работе бизнеса, предприниматели теряют прибыль.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2025 года.