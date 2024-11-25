Росбанк просит клиентов установить приложение Т-Банка до 1 января

Все финансовые продукты клиентов Росбанка отобразятся в приложении Т-банка, специалисты объединят личные кабинеты до 1 января 2025 года.

Росбанк перед интеграцией с Т-Банка рассказал, что нужно сделать клиентам уже сейчас. Если клиент еще не обслуживается в Т-Банке, то ему нужно проверить актуальность номера телефона в мобильном приложении Росбанка и установить приложение Т-Банка до 1 января 2025 года.

Это нужно сделать для того, чтобы объединить личные кабинеты. При первом входе в личный кабинет Т-Банка клиенты могут использовать номер карты Росбанка.

Тем, кто уже обслуживается в Т-Банке, автоматически перенесут все действующие продукты Росбанка в приложение Т-Банка, они отобразятся в личном кабинете.

«Если вы не увидите продукты Т-Банка или Росбанка в мобильном приложении или личном кабинета на сайте Т-Банка до конца дня 01.01.2025, обратитесь в контакт-центр Т-Банка через чат мобильного приложения или в личном кабинете на сайте», — сказано на сайте Росбанка.

Специалистам кредитных организаций понадобится дополнительное время, если при регистрации в двух банках клиенты указали разные номера телефонов.