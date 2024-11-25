ФНС: для ставки налога на прибыль 0% нужно успеть подать однократное заявление. Осталось 4 дня

Медицинские и образовательные организации в добровольном порядке могут применять ставку налога на прибыль 0%. Для этого надо соответствовать критериям и сдать в ИФНС заявление.

Заявление и копии лицензий сдают не менее чем за 1 месяц до начала налогового периода.

Таким образом, для применения ставки 0% в 2025 году заявление с приложением документов следует подать до 29 ноября 2024 года включительно.

Заявление о переходе на ставку 0% по налогу на прибыль подается однократно на весь период применения. Повторно направлять заявления не нужно, сообщает региональное УФНС.

Добавим, для ставки налога на прибыль 0% у медклиники должно быть 90% профильных доходов (письмо Минфина от 09.03.2023 № 03-03-06/3/19495).