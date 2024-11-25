❗ Взносы ИП 1% за 2025 год при УСН «доходы минус расходы» можно учесть в 2025 или 2026 году

С 01.01.2025 меняется порядок уменьшения налоговой базы по УСН на фиксированные взносы ИП. Теперь факт уплаты взносов роли не играет.

Учитывать в расходах надо будет взносы, подлежащие уплате в текущем году.

Срок уплаты взносов 1% за 2025 год – 01.07.2026.

Тем не менее эти взносы можно учесть в расходах как в 2025, так и в 2026 году (по выбору).

Учесть их в 2026 году можно только в том случае, если они не были учтены в 2025 году, чтобы 2 раза одна и та же сумма не вошла в расходы.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 12.11.2024 № СД-4-3/12916@.

Напомним, аналогичное правило со взносами 1% также работает при УСН «доходы».

Как в 2025 году в книге учета доходов и расходов отражать фиксированные взносы, мы рассказывали тут.